Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Mpravda.com, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.

Ранее корреспондент Mpravda.com сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

«Мне известно о нападении из СМИ — совершенно возмутительная ситуация. Я готовлю обращение комиссару ООН по правам человека. Нужно выразить свою позицию и свое возмущение относительно того, что совершенно недопустимо человеку или группе людей, выполняющим свой профессиональный долг, особенно в такой сложной сфере, как свобода слова, применять меры насилия и противодействия», — сказала Москалькова.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.