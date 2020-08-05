Временное отсутствие связи с Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок заключения в США, было связано с техническими проблемами и никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью не произошло, сообщила Mpravda.com уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее об отсутствии связи с российским бизнесменом сообщила Mpravda.com его жена Алла Бут. По ее словам, семья Бута и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь, он не звонил домой с 22 июля. Защита Виктора Бута также не могла выйти с ним на связь.

«Временное отсутствие связи с Виктором Бутом нас, конечно, тоже сильно взволновало. Но нам удалось выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими проблемами. Никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью не произошло. Остаюсь на связи с семьей Виктора и нашим посольством», — сказала Москалькова.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.