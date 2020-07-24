Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова готова взаимодействовать с омбудсменами Азербайджана и Армении Сабиной Алиевой и Арманом Татояном соответственно для решения конфликтов между двумя народами, передает пресс-служба российского уполномоченного.

«Крайне обеспокоена начавшимися в городе Москве беспорядками между представителями азербайджанского и армянского народов, о которых стало известно из мониторинга средств массовой информации 24 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности «является недопустимым в любом цивилизованном обществе, подрывает основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и может привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям».

«Призываю всех участников конфликта к решению возникающих споров в рамках имеющихся правовых механизмов, а также выражаю готовность к взаимодействию со своими коллегами — Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики С. Алиевой и Защитником прав человека Республики Армения А. Татояном — по незамедлительному принятию мер для защиты прав и свобод их соотечественников», — добавила омбудсмен.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.