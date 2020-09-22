Мошенники придумали способ нелегального обогащения за счет российских телезрителей, сообщает Life.ru. Своим жертвам аферисты обещают качественное телевещание за вознаграждение.

Преступники представляются сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Диалог с потенциальной жертвой аферисты начинают с вопроса о качестве принимаемого сигнала. Если картинка или пакет каналов не устраивает телезрителя, ему предлагают настроить антенну или приставку. Стоимость услуги оценивается в 2,5 — 4 тысячи рублей. Телезрителям также предлагают купить «новейшее» оборудование, которое оказывается вполне обычным, но по завышенным ценам.

В пресс-службе РТРС заявили журналистам, что компания не занимается продажей оборудования, а настроить каналы с помощью приставки любой пользователь может самостоятельно. Ля этого необходимо включить функцию автопоиска.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские банкиры перечислили наиболее распространенные аферы, которыми пользуются мошенники. Так, пенсионеров вынуждают делиться данными банковских карт, обещая надбавку к пенсии, нуждающихся в материальной помощи завлекают на специально созданные сайты с просьбой оплатить почтовый перевод, а также во время пандемии сильное развитие получила торговля несуществующими вакцинами от коронавируса.