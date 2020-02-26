Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян. Подробности махинаций рассказали «Известиям» в Центробанке.

По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку. В числе финансовых пирамид есть и AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 миллионов рублей.

Для правдоподобности создатели пирамид начали обещать доходность, якобы подсчитанную до десятых и сотых процента. Как пояснил эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов, более 90 процентов вкладчиков теряют свои средства. Доход получают организаторы и профессиональные участники, которые находятся в основании пирамиды, пояснил эксперт.

В начале февраля сообщалось, что в России рекордно увеличилось число финансовых пирамид. По данным ЦБ, за прошлый год было выявлено 237 подобных организаций — максимум за пять лет. Чаще всего граждан привлекают инвестициями в криптовалюту, а также в строительные и сельскохозяйственные проекты. Большинство пирамид осуществляют свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети.

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