Мошенники начали рассылать жителям Москвы сообщения о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказали специалисты компании Infosecurity a Softline Company.

Сообщения начали приходить в минувшие выходные. В них говорится, что получатель, «согласно данным геолокации», нарушил условия самоизоляции и оштрафован на 4 тыс. рублей. Перечислить сумму предлагается на номер телефона, электронный кошелек или «в любом терминале оплаты».

Подобные сообщения обычно рассылаются массово, по статистике хотя бы один из сотни получателей переводит средства мошенникам, рассказал директор компании по стратегическим коммуникациям Александр Дворянский. В группе риска пожилые люди, недостаточно информированные в вопросах новых технологий, а также люди, подверженные панике, которые в стрессе оказываются неспособными проявить критическое мышление.

Эксперт напомнил, что никаких систем дистанционного отслеживания и тем более начисления штрафов на данный момент нет ни в Москве, ни в других регионах. Кроме того, государственные услуги или штрафы нельзя оплатить перечислением на мобильный или короткий сервисный номер телефона. Такие платежи осуществляются только на официальных ресурсах или в банках.

Получившим сообщение о какой-либо задолженности не стоит отвечать на него, перезванивать на указанный номер телефона и переводить деньги. Проверить наличие реальных штрафов можно на сайте госуслуг.

9 апреля эксперты рассказали, что с началом распространения коронавируса в интернете резко выросло число сайтов, торгующих медицинскими масками. Многие из них зарабатывают на «продаже» несуществующего товара миллионы рублей, другие перепродают средства индивидуальной защиты по завышенной в разы цене.

До 1 мая в Московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.