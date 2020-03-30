В Москве появился новый вид мошенничества на фоне введения обязательной самоизоляции для пожилых людей. Так, неизвестные потребовали деньги у пенсионерки-«нарушительницы», которую встретили на улице, пишет 30 марта телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Останкинском районе. Отмечается, что двое молодых людей в форме с надписью «Охрана» подошли к пожилой женщине и потребовали у нее документы. Так как бумаг у пенсионерки не оказалось, аферисты пригрозили вызвать полицию из-за того, что женщина не находится дома.

В итоге на помощь пришел сын потерпевшей, который предложил молодым людям деньги. Согласно заявлению, с которым в полицию обратилась дочь пенсионерки, злоумышленники получили «взятку» в 1 тыс. рублей.

В данный момент полицейские изучают записи камер наблюдения и разыскивают мошенников.

С 30 марта в Москве и области действует режим самоизоляции. Жителей просят не покидать дома без острой необходимости (поход в магазин, в аптеку).

Ранее ограничения распространялись только на москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Меры необходимы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

К настоящему моменту в РФ выявлено 1836 случаев заражения COVID-19, скончались 17 пациентов.

В понедельник стало известно, что в Москве от коронавируса умерли четыре человека в возрасте от 76 до 86 лет.