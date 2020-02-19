Мосгортранс прокомментировал в Twitter информацию о якобы изданном поручении вызывать полицию в случае появления в столичном транспорте граждан Китая.

«Это фейк», — ответили в ведомстве.

19 февраля один из пользователей социальной сети опубликовал скриншот, на котором якобы замначальника Единого диспетчерского отдела Мосгортранса оповещает сотрудников о необходимости вызывать наряд полиции, если в салоне столичного транспорта будут замечены «лица китайской национальности».

Тем не менее, Мосгортранс подтвердил, что начал проводить мониторинг обстановки в общественном транспорте в связи с распространением коронавируса и на фоне принятого правительством распоряжения об ограничении на въезд в РФ для граждан Китая.

С 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.

Перед этим Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74 тыс.