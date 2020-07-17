Инцидент в Мещанском суде Москвы в четверг, 16 июля, был спровоцирован посетителем – такое объяснение случившемуся дали представители суда. Днем в фойе суда на Каланчевской улице произошла драка, после которой два человека — пристав и посетитель – обратились за медпомощью.

Как сообщили «» в отделе по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда, несколько человек попытались пройти в здание Мещанского суда без средств индивидуальной защиты. Судебные приставы разъяснили данным гражданам, что в здании суда как в общественном месте необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.

Поскольку граждане отказывались надевать маски, перчатки и начали препятствовать осуществлению контрольно-пропускного режима других посетителей, судебные приставы попросили их покинуть здание.

Один из нарушителей нанес несколько ударов приставу, кроме того, порвал обмундирование, сорвал нагрудную нашивку, погоны. При попытке задержания он оказывал активное сопротивление, оскорбляя должностных лиц и угрожая в дальнейшем физической расправой. Также мужчина (как выяснилось позже, некий гражданин Лущинов) пытался завладеть наручниками, резиновой палкой. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Лущинова передали прибывшей бригаде скорой помощи и сотрудникам Росгвардии. Причинения вреда здоровью у него не обнаружили. Один из приставов, в свою очередь, был доставлен в травмпункт, где у него выявили ушиб локтевого состава и оказана медпомощь.