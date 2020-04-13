В московские суды поступило еще 10 административных протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В районные суды поступили сегодня 10 дел об админправонарушениях. <…> Из них два дела были возвращены для устранения недостатков <…>, восемь рассмотрены, всем назначено админнаказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В суде объяснили, что во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 м от места проживания. Отмечается, что у граждан не было оснований для нарушения режима самоизоляции.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.