Мосгорсуд признал законность решения Кунцевского суда Москвы, назначившего три года условно студенту ВШЭ Егору Жукову за призывы к экстремизму. Об этом 13 февраля сообщил корреспондент «Известий»

«Приговор от 6 декабря 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении судьи.

6 декабря суд признал Жукова виновным в том, что он, используя интернет, «осуществлял призывы к экстремистской деятельности». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Егора Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено. Жукову были предъявлены новые обвинения — в призывах к экстремизму в роликах на YouTube.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.