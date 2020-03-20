Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», — приводит его слова «Интерфакс».

На месте прежнего памятника, по словам Емельянова, установили временную копию, которая будет демонтирована в ближайшее время, так как выяснилось, что «постамент не столь крепкий, и нужно реставрировать его», чтобы он выдержал установленную скульптуру.

Ранее, 20 марта, прежний памятник маршалу Георгию Жукову снесли и заменили его новым. Неизвестно, кто автор новой композиции, и зачем понадобилась замена.

В пресс-службе ЦАО «Известиям» сообщили, что памятник принадлежит городу, а префектура его обслуживает и убирает. Однако в префектуре оказались не в курсе, кто поменял памятник, и сейчас выясняют это.

Ранее в этот день сообщалось, что дочь маршала Эра Жукова узнала о замене памятника от журналистов «Известий» и заявила, что «очень удивлена».

Новая статуя, как и прежняя, — конная. Однако фигура маршала теперь не держит правую руку опущенной вниз, а отдает воинское приветствие. Конь, который раньше стоял на четырех ногах, в новом варианте шагает — одна его нога поднята.

Памятник Жукову установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Его авторами стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Оба уже умерли. Клыков скончался в 2006 году, а Григорьев — 21 марта 2019 года.

В октябре 2014 года Общество памяти Жукова предлагало перенести монумент к его музею в Калужской области, а в Москве установить новую скульптурную группу. Комиссия Мосгордумы идею отклонила.