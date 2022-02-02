Морской окунь в нашей стране пользуется спросом. Он имеет приятный вкус и является очень полезным, потому что содержит много минералов и витаминов. Кроме того, окунь оптом является одним из самых недорогих рыбных продуктов. Это рыба из семейства окуневых. Она широко распространена в морях и океанах земного шара. Окунь является одним из самых популярных видов рыб, которые используются для приготовления блюд во многих кухнях мира. Существует множество разновидностей этой рыбы. Чаще всего в магазинах продают красного морского окуня (сибаса).

Пищевая ценность морского окуня

Морской окунь – вкусная и полезная рыба. В ней содержится множество питательных веществ и витаминов. Мясо окуня отличается высоким содержанием белка, жиров, минералов и микроэлементов.

Пищевая ценность окуня:

Белки – 17 г

Жиры – 4 г

Углеводы – 0.1 г

Калорийность – 102 ккал

Польза морского окуня для здоровья

Морской окунь содержит большое количество витаминов, минералов, а также ненасыщенные жирные кислоты. Его легко приготовить. Он имеет много достоинств, в том числе способен снижать уровень холестерина и веса, держать уровень сахара в крови под контролем.

Как и любой другой морской житель, окунь очень полезен для организма человека. Особенно для тех, кто страдает от различных заболеваний. Морская рыба содержит в себе множество микроэлементов, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Также, в состав рыбы входят фосфор, йод, цинк, магний, железо, кальций, натрий, фтор, медь, марганец, витамины А, В, Е, F, PP. Рыба богата белком, который легко усваивается организмом.

Морской окунь очень вкусен, так как он обладает нежным мясом и тонким ароматом. Его относят к диетическим продуктам. Он легко усваивается, если его приготовить в отварном виде или запечь в духовке со специями. Рыба оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека, она содержит множество полезных веществ, которые позволяют избежать многих заболеваний.

Морской окунь может быть использован в качестве основного ингредиента в различных рецептах. Готовить его можно разными способами, но самым популярным является жарка на сковороде. По этому рецепту рыба получается очень вкусной и ароматной. Для жарки используют филе или тушку. На гарнир можно подавать рис, отварной картофель или пюре, любые сырые или вареные овощи.