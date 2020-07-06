Александр Логунов. Композитор Эннио Морриконе, скончавшийся в понедельник на 92-м году жизни, оставил глубокий след в музыкальной истории второй половины ХХ века и внес большой вклад в укрепление авторитета Италии в мире, заявил президент страны Серджо Маттарелла.

«Кончина Эннио Морриконе лишает нас выдающегося и гениального артиста. Изысканный и в то же время популярный музыкант, он оставил глубокий след в музыкальной истории конца ХХ века. Благодаря своим саундтрекам он внес большой вклад в распространение и укрепление авторитета Италии в мире», — говорится в телеграмме Маттареллы, которую передал президентский Квиринальский дворец.

В сообщении Маттарелла передает «семье маэстро глубокие соболезнования и чувства нежной близости».

Морриконе скончался в ночь на понедельник в одной из римских клиник. Знаменитого музыканта похоронят на частной церемонии, говорится в заявлении его семьи.