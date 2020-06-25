Предположительно речь идет о экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.

Моряки Северного Флота в ходе во время северного завоза на арктические острова обнаружил место продовольственного депо, которое предположительно принадлежит экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, сообщила пресс-служба СФ.

В ходе исследования берега острова Баренца и полуострова Литке моряки провели фото и видеосъемку.

«Анализ полученных североморцами фото— и видеоматериалов позволяет сделать вывод об обнаружении возможной исторической находки — места продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций», — говорится в сообщении СФ.

Планируется, что в августе 2020 года один из отрядов Комплексной экспедиции СФ высадится на островах Баренца, чтобы вместе с учеными Русского географического общества найти исторические артефакты, подтверждающие открытие.

Австро-Венгерская полярная экспедиция

Австро-Венгерская полярная экспедиция — арктическая экспедиция по поиску Северо-Восточного прохода, совершённая в 1871—1874 годах под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. В ходе экспедиции был открыт и частично исследован архипелаг Земля Франца-Иосифа. Целью экспедиции было нахождение Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами.

Корабль экспедиции «Адмирал Тегетгоф» был затерт льдами у западного берега Новой Земли, а осенью его вынесло в открытое море. Началась полярная ночь, 130 суток команда каждую минуту была покинуть судно, так как оно могло быть легко раздавлено льдами. Позже Пайер вспоминал:

«Это были жуткие моменты, когда приходилось одеваться, чувствуя, как дрожат стенки судна, в то время как лёд снаружи трещал и скрипел. Выбегаешь на палубу с котомкой в руках, готовый бросить судно и странствовать — куда, никто из нас не знал. А льдины вокруг продолжали громоздиться одна на другую, влезая на палубу. Ничто не оставалось в покое».

Вплоть до лета 1873 года судно было сковано льдами и экипаж уже готовился ко второй вынужденной зимовке, однако 30 августа было получено подтверждение предположения П. А. Кропоткина о существовании земли на севере Баренцева моря. Австрийцы нахвали ее Землей Франца-Иосифа. Судно начало относить к югу, поэтому ступить на открытую землю они смогли только в ноябре.

От цинги в марте 1874 года умер один из членов экипажа, но остальным удалось избежать заболевания благодаря успешной охоте на белых медведей: всего было убито 67 животных. Астрийцы провели санную экспедицию, в ходе которых ими были посещены мыс Тегетгоф, ледник Сонклар на острове Галля. Температура опускалась до минус 50 градусов по цельсию.

В мае Вейпрехтом было принято решение бросить затертый льдами корабль. Участникам экспедиции и вернуться на лыжах и лодках. В августе им удалось добраться до открытого мори и Новой Земли, где их спасли русские рыбаки.

Предположительно, российские военнослужащие обнаружили продовольственное депо, которое заложил спонсор экспедиции Иоганн Вильчек 15 августа 1872 года. Экспедиция не воспользовалась этим продуктовым складом, сведений о его обнаружении нет.

Земля Франца-Иосифа

О своих правах на острова Франца-Иосифа СССР заявил в 1926 году, был выпущен соответствующий декрет.

Во время Великой Отечественной войны на Земле Франца-Иосифа немцы основали метеорологическую станцию. В 1950-е годы на Земле Франца-Иосифа были созданы «точки» Радиотехнических войск ПВО СССР.

На острове Земля Александры, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, в 2016 году было завершено строительство уникальной военной базы «Арктический трилистник». Основная задача этой базы — обеспечение противовоздушной обороны, защита Северного морского пути.

В 2016 году Минобороны РФ начало строительство аэродрома Нагурское на Земле Александры. Длина полосы составила 2500 метров, ширина — 46 метров. Таким образом, на этот аэродром могут садиться и взлетать в том числе самолета ДРЛО А-50, топливозаправщики Ил78, истребители Су-27 и МиГ-31, транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Кроме того, здесь смогут совершать посадку и дальние бомбардировщики.

В 2018 году командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщал, что большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов.

На островах постоянно проходят экспедиции, в том числе с участием военнослужащих Северного флота.