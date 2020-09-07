Максим Моргенштерн по-прежнему пользуется бешеной популярностью среди представительниц женского пола. Многим зрителям он известен в качестве разгильдяя и вечно веселящегося молодого человека. Недавно он собирался строить отношения с новенькой Дариной Лежениной, но девушка смогла очень быстро ему наскучить. Сейчас парень снова проводит время с друзьями на проекте, на забывая про большое количество горячительных напитков.



В ночном выпуске от 4 сентября 2020 года Максим в очередной раз хотел развлечься, проведя время на «мальчишнике» с Крестовским. Ребята хотели отдохнуть, пообщаться, поговорить о жизни. Им постоянно мешала Дарина, а через некоторое время на горизонте нарисовалась Клавдия Безверхова, которая несколько раз даже пыталась поцеловать парня.



Через некоторое время вокруг Максима стала бегать Хаврак, выпрашивая порцию виноградного сока, а потом пыталась флиртовать Марсиага. Моргенштерн не знал, куда уже спрятаться от девушек, чтобы спокойно провести вечер.