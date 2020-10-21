Несмотря на то, что Анастасия Стецевят довольно давно покинула проект, мужчины в периметре не перестают восхищаться ей и высказывать свою симпатию. Так, на днях Максим Колесников сообщил о том, что ему нравится эта блондинка, а теперь и Максим Моргенштерн выразил заинтересованность в экс-участнице телестройки.



Уже неоднократно были ситуации, в которых двум Максимам приходилось соперничать. Очевидно, Моргенштерн решил не упускать лишнюю возможность побороться с Колесниковым за сердце прекрасной особы. Если бывший парень Алёны Савкиной готов красиво ухаживать, дарить подарки, делать сюрпризы, меняться в лучшую сторону и становиться на путь добра и мужественности, то у Моргенштерна на этот счёт совершенно другое мнение. Он лишь высказал симпатию и может подарить блондинке яркую ночь любви.



Настя Стецевят отказалась от симпатии Моргенштерна. Колесникову тоже не приходится рассчитывать на то, что блондинку вернут в периметр, ведь пока на проекте места для неё нет. Сейчас девушка довольно часто появляется на шоу «Бородина против Бузовой», но о возвращении под камеры периметра пока речь не заходит.