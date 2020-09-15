У Максима Моргенштерна с каждым днём становится всё больше и больше поклонниц. Пока Клава Безверхова решила отдохнуть от проекта, к парню проявила симпатию Анна Мадан, которую Безверхова называет легкодоступной девушкой, а также Алья Адхам, у которой сейчас очень хорошие отношения стали с Марсиагой.



Максим стал очень популярен на телепроекте. Расставшись с Клавой, к нему проявила симпатию Марсиага. Но как быть молодому человеку, если ему симпатична не одна, а несколько или даже всего девушки телестройки? Ночью в эфире от 13 сентября 2020 года участники оживленно обсуждали милое общение Максима с Аней Мадан, к которой он постоянно проявляет знаки внимания, обнимает, трогает за грудь, будто случайно, а также носит на руках.



Ушедшая от Виктора Крестовского Алья Адхам тоже начала проявлять себя по отношению к парню. На Лобном месте она старается сидеть максимально близко к нему, болтает с ним на кухне, обсуждает его симпатии и отношения, незаметно втирается в доверие, как нежная кошечка. Зрителям давно известно, что Алья умеет привлечь мужчину незаметно, что даже он сам может не понять, как оказался в её власти.