Неравнодушным петербурженкам Наталье Никифоровой и Лидии Пановой удалось – в том числе и с помощью публикации в «» — закрыть доступ к ряду интернет-ресурсов, пропагандирующих педофилию. Но на этом ужас, увы, не закончился. Следуя по бесконечной цепочке растлевающих сайтов, привязанных друг к другу ссылками, Наталья и Лидия делают все новые и новые жуткие открытия.

Напомним, Наталья Никифорова и Лидия Панова обратились в Прокуратуру, в Роскомнадзор и в онлайн-приемную детского омбудсмена с просьбой заблокировать доступ к сайту петербургского писателя, творящего под псевдонимом Алеша Локис, а также к легко доступным «зеркалам» ресурса «Право на любовь», открыто пропагандирующим сексуальные отношения с малолетними. На сегодня доступ закрыт к сайтам Локиса, однако остался форум, а также ресурсы, на которые идут активные отсылы с основных интернет-площадок педофилов.

Первым делом активистки приводят ряд высказываний «гуру», о котором пойдет речь ниже. На эти цитаты легко наткнуться в Интернете, они в открытом доступе:

«Необходимо давать детям и подросткам в любом возрасте реализовывать их интерес к теме секса в виде совершенно свободного просмотра адекватных порноматериалов, которые, конечно, сначала надо еще создать, и это должна быть реальная порнография».

«Дети должны иметь право работать с любого возраста, в том числе и оказывая сексуальные услуги».

«Кто-нибудь может объяснить, почему секс между родственниками считается позорным, отвратительным, преступным? Чем такой секс отличается от любого другого секса, что к нему такое отношение?..».

— Это изрекает человек, предлагающий частные уроки «просветления» по цене от 200 евро в час, — поясняют активистки. – Это гуру Бодхи, в миру некто Всеволод Рудашевский. В поле нашего зрения попал как настоятельно рекомендуемый основными педофильскими порталами. Этот человек очень активен в Сети: на собственном сайте, во всех соцсетях, а также в комментариях на ресурсах писателя-педофила Локиса. Объявлениями о его услугах пестрит Интернет. Сейчас, например, сей «гуру» с педофильской повесткой предлагает купить его новый курс, который будет проходить в Непале, за 1000 евро, уточняя, что вместе с сопутствующими расходами каждому участнику предстоит выложить 3-3,5 тысячи евро.

Девушки уточняют, что упоминания о Рудашевском имеются на многих порталах, воспевающих прелести любви с несовершеннолетними. Именно ему принадлежит вопрос, потрясший их в самом начале расследования: «Почему я не могу просто пойти и купить ребенка?»

Рудашевский ведет психологические тренинги, пишет книги, разработал собственную методику «помощи людям» — все это доступно в Сети.

— Агрессивной рекламе Рудашевского совершенно не мешает масса упоминаний в Сети о его темных делах в качестве основателя секты симпатов, — удивляются девушки. – Мы нашли отзывы его бывших учеников, рассказывающих, как он их сексуально эксплуатировал, и как по сей день манипулирует своими бывшими почитателями.

Упоминается Рудашевский и на сайте, посвященном борьбе с сектами: «Основатель секты «симпатов» (она же группа по «устранению негативных эмоций» Бодхи). Каждый член секты проходит некую «инициацию» сексуального характера, с извращениями, процесс фиксируется на видео и фото. При попытке отстраниться от активного участия в секте, члена сообщества шантажируют разглашением информации (публикацией).

В группе около сотни приверженцев до 26 лет, все живут на съемных квартирах, свально, бросив семью и родственников. Всех членов характеризует крайняя степень отторжения общественных устоев. Новых членов «симпаты» ищут среди молодых людей, винящих в своих неудачах окружающих и родителей, склонных к депрессиям и суицидам. Вербовка происходит через сайт Бодхи.ру, на «симпато-форумах» и через комменты в ЖЖ членов группы».

Новых сектантов гуру завлекает с помощью декларирования своих главных принципов — полное освобождение от любых правил и норм, и претворение в жизнь любых сексуальных желаний, с представителями обоих полов. Все это Рудашевский называет привилегиями своего «мордосообщества».

— Людей Рудашевский сравнивает с животными, применяя к своим ученикам «звериные» термины — «морда», «логово», «лапки», — поясняют исследовательницы. — В секте существуют разделения на «классы». К самому высшему классу относятся самые преданные члены секты, они именуются «мордами».

По словам активисток, портал «сектам.нет» бил тревогу в отношении Рудашевского еще в 2011 году. По информации на портале электронной библиотеки сообщатся, что «28 июля 2011 года на него было заведено уголовное дело о развращении несовершеннолетних, он был объявлен в федеральный розыск. Однако Бо успел сбежать в Азию, где и пропал на время с радаров. Выдержав паузу, он снова возобновил свою растлевающую молодёжь деятельность».

В 2016, наткнувшись на призывы Бодхи в Интернете, в ужас пришла парламентарий Елена Мизулина: «То, что я прочитала – это ужасно. По меньшей мере, проводить проверку, конечно, надо». Но на том дело и кончилось.

В 2018 году многочисленные порталы Рудашевского облетела весть, что гуру ушел в мир иной. Однако, сегодня он снова набирает народ на курсы по цене от 1 тысяч евро в день.

— Мы бы не стали этим заниматься, — признаются Наталья и Лидия, — не будь в его пабликах десятков тысяч подписчиков, среди которых мы обнаружили даже своих друзей! И везде Рудашевского активно цитируют:

«Если тебя изнасиловали, то это может быть больно и неприятно, но в этом НЕТ ничего «психически травмирующего», так как только от тебя зависит – испытывать негативные эмоции или нет».

«Говоря о сексе с ребенком, представляют себе мужика-насильника, который насилует несчастную девочку. И любые разговоры о том, что дети, вообще-то, имеют право на сексуальные восприятия, немедленно утыкаются в отхаркивание типа «детей нельзя».

Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста Майю Шевцову:

— Несмотря на отсутствие уголовной ответственности именно за распространение информации, пропагандирующей педофилию, привлечь граждан, подобных описанному «гуру», можно по другим составам преступлений.

Так, например, если преступники предлагают услуги интимного характера, связанные с детьми, либо предлагают приобрести ребёнка за деньги, их действия могут расцениваться и по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Подобное может также расцениваться по статьям 242.1 и 242.2 УК РФ (изготовление, распространение и хранение порнографии с участием детей), по которым предусматривается уголовная ответственность. Причем ответственность наступает за любое привлечение ребенка к такому делу, и вид порнографии значения не имеет.

Чтобы оградить несовершеннолетних от растлевающего их контента, имеет смысл, наряду с обращением в надзорные органы, отправить письмо регистратору доменного имени, где зарегистрирован сайт, и потребовать удаления сайта в связи с тем, что он содержит информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, ссылаясь на ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».