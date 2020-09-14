Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне «A1», прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Подтверждение рейтинга «A1″ и стабильный прогноз поддерживаются оценкой Moody’s, согласно которой устойчивость институтов и управления Китая, и в частности эффективность государственной политики, поддерживает способность государства снижать риски для платежеспособности, возникающие в результате роста долга государственного сектора…», — говорится в сообщении агентства.