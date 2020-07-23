Этим летом Подмосковье потрясла весть о каширском маньяке — серийном убийце, жертвами которого на протяжении нескольких лет становились пенсионерки. Андрей Ежов уже вынес себе смертный приговор, но список его жутких преступлений, вероятно, еще пополнится.

В преступлениях Ежова пугает прежде всего… их обыденность. Представитель абсолютно мирной профессии (возил на работу сантехников), с совершенно стандартной внешностью, он умудрялся незаметно, словно призрак, проникать в дома старушек. Где и творил ужасные вещи. Ежов был настолько серой личностью, что журналисты сначала даже не могли запомнить его имя. Александр? Алексей? Ах да, Андрей!

Разоблачить садиста и убийцу удалось во многом благодаря профессионализму сотрудников Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области. А поскольку 25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации, самое время рассказать о том, как благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удалось выйти на след серийного маньяка. Следователь согласился поделиться с «» неизвестными подробностями криминальной биографии убийцы.

Гроза скотного двора

В деле уже 50 томов, и их количество увеличится, так как есть основания полагать, что преступления 53-летний Ежов совершал с 1990-х.

— Как же получилось, что маньяку столько лет удавалось оставаться незамеченным? — спрашиваю у следователя главка подмосковного СК майора юстиции Станислава Гарькавия, который возглавляет следственную группу.

— А никто и подумать не мог, что он маньяк. Ежов жил обычной, ничем непримечательной жизнью. Плюс нужно учесть тот факт, что в те годы в районе не было видеокамер. Кроме того, Ежов, хотя служил в армии, дактилоскопию не проходил, поэтому отпечатки не помогали в раскрытии. А между тем он оставлял в местах преступлений помимо отпечатков свои биологические следы, образцы которых хранились в Федеральной базе данных геномной информации, по ним определили генотип преступника. И время от времени, когда Ежов совершал преступление, образец «выстреливал». Уже планировали всех мужчин Каширского района проверять на совпадения, когда его задержали.

Это произошло в середине июня. Неизвестный под покровом ночи забрался в частный дом возле микрорайона Кашира-3, где одиноко доживала век 88-летняя старушка. Изувер сначала задушил бабушку, потом надругался над ней. Он пытался вынести черно-белый советский телевизор, но, видимо, надорвался и оставил его у крыльца. Похищенные документы и сберкнижку убитой тоже выбросил — в мусорный контейнер. Благодаря тому, что помойка была под прицелом камер, душегуба наконец задержали, положив конец жуткой серии изнасилований и убийств в Каширском и Ступинском районах — это был 9-й эпизод. На видео Ежова опознал сотрудник управляющей компании: «Да это же наш Ежик!» Так в шутку сантехники звали шофера, развозившего их по объектам.

Сложно поверить, но задержанию Ежов, можно сказать, даже обрадовался. У него словно развязался язык. У супруги Лидии (имя изменено) и у коллег Ежов имел репутацию замкнутого человека. Дома он мог не разговаривать годами. Диву даешься, с какими смачными подробностями он вдруг начал рассказывать о преступлениях — словно дьявол прорвался наружу.

Родился будущий маньяк в деревне Слобода Смоленской области. Мать была дояркой, отец — трактористом. Оба родителя скончались несколько лет назад. Известно точно: насилию в детстве братья не подвергались. И почему из обычного деревенского мальчика вырос жестокий палач?

Как рассказали «» знакомые Ежика, он, рассказывая про сексуальные «подвиги», как-то упомянул про первый опыт. В подростковом возрасте, когда бушевали гормоны, у него случился секс с… мертвой коровой. Видимо, подросток нашел в этом какое-то звериное удовольствие — ведь в дальнейшем насилию подверглись все овцы и козы на местной ферме.

Кроме этого, будущий душегуб любил подглядывать за обнаженными женщинами в деревенской бане.

Трудовая биография Ежова — самая обычная. Окончил 8 классов средней школы, потом — профтехучилище по дипломам «слесарь» и «тракторист», служба в армии, в Ракетных войсках стратегического назначения. Вернувшись в родные края, он устроился кочегаром на молокозавод. Потом получил «повышение» до водителя совхоза.

Так же тихо, без штормов и бурь, протекала личная жизнь Ежова. Его первой настоящей любовью стала работница совхоза Валентина. Она была старше на год.

Вскоре молодая пара переехала в Каширский район Подмосковья. Следом в более перспективный Московский регион перебрался со Смоленщины и старший брат. Ежов устроился водителем в совхоз, а спутница — туда же ветврачом. Они прожили около полугода и решили пожениться.

Неожиданный поворот случился на вечеринке по поводу бракосочетания. Ежов влюбился в… подругу жены брата, пришедшую поддержать невесту. Лидия настолько приглянулась молодожену, что он втайне от жены стал за ней приударять.

8 марта он пригласил любовницу на деревенскую дискотеку.

Рассказывает Елена, знакомая семьи Ежовых.

— Лида и сама положила глаз на женатого ухажера. После танцев предложила кавалеру зайти в гости. По тем временам она жила вполне зажиточно — в обустроенной однокомнатной квартире с мягкой мебелью, коврами, цветным телевизором, холодильником. Вот Лида и взяла быка за рога: либо молодожен остается и тогда они начинают жить как семья, либо навсегда уходит. Ежов с тоской вспомнил скромную комнатенку в общежитии, которую делил с женой, и сделал выбор в пользу кухонного гарнитура и цветного телевизора.

Несмотря на, казалось бы, налаженную жизнь, в том числе и в сексуальном плане, Ежов не оставлял прежних привычек. Порой, возвращаясь домой, вечерами он подходил к деревенской бане и наблюдал за женщинами, которые сновали туда-сюда с тазиками и вениками. Или подглядывал за дамами через окна первых этажей жилых домов. Жена, разумеется, об этом не знала.

Ночной гость

Похоже, Ежик состоял из одних сексуальных комплексов. Где-то в середине 2000-х он внезапно решил, что его мужское достоинство… скажем так, не такое уж достойное. Да и отношения с женой испортились. Он все чаще стал уединяться в гараже и с горя выпивать.

Тогда же и произошло первое убийство — сам он датирует преступление февралем 2010 года.

«Ближе к ночи вышел погулять по Кашире. В одном из старых частных домов горел свет. Подошел к калитке, заглянул в окна дома. На кровати разглядел пожилую женщину в ночной сорочке. Грудь была частично обнажена. Около окна пробыл минут 10, никого больше дома не увидел», — так описывал Ежик события того вечера.

Ежова было уже не остановить. Снять щеколду с калитки не составило труда, а входную дверь бабушка, на свою беду, забыла запереть на замок.

79-летняя женщина не увидела последнего в своей жизни гостя, так как крепко спала. Ежов решил сначала задушить жертву, чтобы та не кричала. Когда несчастная перестала дышать, негодяй совершил насилие.

В небогатой комнатке Ежов увидел ресивер для просмотра телевизионных передач. Отсоединив устройство от телевизора, убийца вышел из дома. Ресивер припрятал в гараже. И как ни в чем не бывало вернулся домой. Была глубокая ночь, жена спала. Наутро ни один из членов семьи не поинтересовался, где он бродил ночью. Да и не знали они, скорее всего, об этой прогулке.

Это преступление сошло ему с рук. Полицейские не появились дома у Ежова ни на следующий день, ни через месяц, ни даже через год. Почему? Во-первых, не было свидетелей. Показания родных убитой женщины, которые жили отдельно, оказались неинформативны. Служебная собака потеряла след после выхода из калитки. Уличные камеры на каждом столбе тогда не висели. Единственной зацепкой следователей был генотип преступника, составленный по его биологической жидкости. Но этих данных было мало. Следователи ждали, что рано или поздно биоматериал «выстрелит» и тогда поиск злодея заметно облегчится.

Так бы оно и случилось, если бы маньяк продолжал убивать.

Но Ежов сделал паузу на целых три года — он опасался ареста, тюрьмы, всеобщего порицания. Да и с супругой вроде бы все наладилось. Но все-таки Ежов ощущал прохладное отношение Лидии, и это обижало. Он мечтал о страсти, чувствах, как 20 лет назад.

В апреле 2013 года Ежов перестал сдерживать своего внутреннего демона. Он захотел эмоционального, яркого секса.

В роковой день Ежов, как обычно, выпил в гараже 200 граммов водки и снова пошел блудить. Около 2.00 убийца проходил мимо жилого дома. В квартире на первом этаже горел свет, скрипела открытая форточка. Здесь жила совсем пожилая женщина: хозяйке было 95 лет.

Убийца был очень худым, поэтому с легкостью проник в жилище через форточку и оказался в ванной. Затем прошел в комнату и увидел ту же картину, вызывавшую у него нездоровое влечение, — спящую старую женщину в ночной сорочке. Извращенец убил пенсионерку, но тут мужская сила снова отказала ему. Тогда подонок вооружился подручным средством.

В этом доме преступник похитил шесть орденов покойного мужа жертвы. Награды он оставил в гараже, под утро вернулся домой. И сразу же начал обдумывать следующее нападение. На этот раз он решил отправиться «на охоту» в соседнем районе — опасался быть пойманным после тех двух преступлений.

По пути домой с работы из аэропорта «Домодедово», где в то время он трудился водителем, Ежов вышел на станции Ступино и направился в сторону двухэтажных бараков. Некоторое время постоял, понаблюдал за окнами, заметил, что створки одного приоткрыты… На диване в комнате лежала женщина лет 60. Ни закричать, ни отмахнуться у нее не хватило сил.

Несчастная жила небогато. Взять из квартиры было нечего. Ежов дошел до станции, сел на электричку и приехал домой.

«Мне стало это нравиться. Получалось, что я совершаю преступления и никакого наказания за это не несу. Я не переживал и не каялся, что убивал бабушек».

Случайные жертвы

И снова перерыв — почти на два года. Ежов словно медведь забивался в берлогу, нырял в привычную жизнь. Работа, дом обычные хлопоты среднестатистического россиянина.

Очередной «день икс» наступил осенью 2015 года. Ежов ремонтировал свою «пятерку» в гараже, периодически прикладываясь к бутылке. Внезапно в гараж зашла некая женщина лет 35–40. Как вспоминал потом маньяк, она тоже была нетрезва. Незнакомка развязно попросила довезти ее до дома.

У Ежова в голове щелкнуло — убить и изнасиловать. Хотя это была сравнительно молодая женщина, не в его вкусе, он решил изменить своим же правилам.

Сладострастник предложил даме выпить, та отказалась. Это возмутило садиста, он начал душить гостью. Несчастная кричала, но силы оказались неравны, а вокруг — никого. Безжизненное тело он положил на заднее сиденье автомобиля и вновь совершил насилие.

Ежов был мстительным по натуре. Совершенное злодеяние, по его мнению, было недостаточным наказанием для непокорной женщины. Вдобавок подонок дважды ударил жертву ножом. Труп на своей машине довез до глухого места и сбросил на обочину…

И снова зацепок у полицейских к раскрытию преступления не было…

Следующий перерыв длился аж четыре года. Вплоть до осени 2019-го представительницы слабого пола Каширы спали спокойно. Пятое и шестое преступления он совершил в ноябре и декабре прошлого года. Пожилые жертвы (одной было 70 лет, другая на 5 лет старше) жили на одной улице города. И убиты были по одному сценарию.

— Так как практически все преступления были совершены в районе станции, то на причастность проверялись в первую очередь работники железной дороги, осуществлявшие ремонтные работы в период с 2010 по 2020 годы. Однако совпадений по генетике обнаружено не было, — рассказывает следователь.

Седьмая и восьмая жертвы Ежова — дети. Они скорее были случайными — ведь, как мы помним, привлекали насильника главным образом дамы преклонного возраста. К счастью, обе девочки остались живы. Это единственные жертвы маньяка, которым удалось спастись. В отношении второй девочки Ежов и вовсе не смог совершить задуманные преступления, поскольку она оказала сильное сопротивление.

После этой неудачи маньяк затаился — взял паузу на четыре месяца. Финальное преступление он совершил 8 июня в микрорайоне Кашира-3. И вскоре был задержан.

— Долгое время преступления оставались нераскрытыми, — рассказывает Станислав Гарькавия. — Но работа по установлению лица, совершавшего на протяжении десятилетия убийства, не прекращалась. Было допрошено порядка 50 человек мужского пола, у которых были получены образцы буккального эпителия. В дальнейшем криминалистами Главного следственного управления СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СКР был проведен целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой. Благодаря комплексу предпринятых мер личность подозреваемого была установлена. Ежова задержали.

Неожиданный финал

Сначала женщина даже не поверила следователям, так как считала мужа кем угодно, но не маньяком. Когда Ежова арестовали, он был уже разведен. Лида расторгла брак в 2017 году. Причина, которую она огласила в загсе, — пьянство и утаивание зарплаты. Но бывшие супруги остались проживать в одной квартире, так как Ежову некуда было съехать. По признанию женщины, за это время они стали друг другу чужими людьми и существовали в разных комнатах как соседи.

Маньяка больше нет. Он действительно был труслив и больше всего на свете боялся смерти. Каждый день Ежов словно отсчитывал часы своего пребывания на этой земле. «Мне осталась неделя. Мне осталось пять дней», — повторял он навещавшим его правозащитникам.

Чувствовал ли убийца старушек скорый конец? Или сам организовал его? Официальная версия — самоубийство. И едва ли хоть у кого-то пролилась слеза по этому недочеловеку.

Хотя…

Как рассказали нам местные жители, бывшая жена Ежова попыталась организовать сбор денег на его похороны. Чем вызвала поток возмущения со стороны родителей детишек, которые занимаются у Лидии (она детский психолог).

— Нам неприятно водить малышей к ней на занятия. Считаем, что она не должна работать психологом, — возмущается одна из мамочек. — К тому же крайне возмущает, что Лида ходила и собирала деньги на похороны Ежова. Большинство, конечно, ответили отказом.

Несмотря на смерть обвиняемого, следователи подмосковного СКР намерены довести дело до суда. Смущают большие паузы между преступлениями — маньякам это несвойственно. Возможно, мы еще узнаем о новых жертвах убийцы-геронтофила.

Приговор Ежову вынесут заочно.