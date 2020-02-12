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Монсон рассказал, как UFC послала его бить Емельяненко

18:41 12/02/2020

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об обстановке вокруг знаменитого боя с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года и деталях самого боя, проигранного им, пишет AllBoxing.ru.

«Они хотели сделать бой с Федором. Он потерпел несколько поражений подряд. Они хотели сделать этот бой последним в карьере Федора. Бой в Санкт-Петербурге, там ожидается Владимир Путин. Им нужен был кто-то с именем, кто покажет хороший бой с Федором», – рассказал Монсон о планах UFC на этот поединок.

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По словам Монсона, он был готов к тому, что Емельяненко «охотится за головой соперника», и планировал, защищая голову, схватить Федора на сближении и свалить в патер.

«Я хватаю его, валю, забираюсь сверху, и тогда были бы неплохие шансы заставить его сдаться. Бой пошел в совершенно противоположном направлении от того, что я ожидал и на что надеялся. Он отправлял меня ударами в нокдаун три или четыре раза. Во втором раунде он разбил мою ногу лоукиками. Я так и не сократил дистанцию. Как только я хватал его, чтобы затянуть в партер, он вставал в стойку, говоря: «Нет, в партере боя не будет». Три раунда избиения. Я повредил губу, сломал ногу», – вспоминает Джефф.

В итоге единогласным решением судей победа была присуждена Емельяненко.

«После боя в раздевалку ко мне пришел Федор, он обнял меня, мы сделали совместное фото», – рассказал американский боец.

По его словам, в тот же вечер, когда он отдыхал в гостинице, не отвечая на телефонные звонки, ему позвонил российский президент. Монсон не сразу понял, откуда звонок, и ему объяснили, что на связи «государственная охрана».

«Так что я взял телефон, услышал Путина. Мы немного поговорили. Он сказал, что меня уважает. Что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пресс-конференций и пиара, хотя у него скоро были выборы. Очевидно, что ему нравятся смешанные единоборства», – заключил Монсон.

Джеффри Уильям Монсон родился 18 января 1971 года в Сент-Поле (Миннесота, США), более известен как Джефф Монсон. Выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Получил гражданство РФ. Российский политик, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск с 9 сентября 2018 года.



