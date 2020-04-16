Фонд развития российских моногородов выступил с предложением наладить поставки масок, антисептиков и других средств защиты между населенными пунктами и предприятиями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом рассказала заместитель председателя ВЭБ.РФ и глава фонда «Моногорода.рф» Ирина Макиева.

«Мы ежедневно проводим онлайн-совещания с моногородами из разных регионов. Города готовы помочь друг другу с поставками медицинских масок, антисептиков, защитных костюмов. Мы собираем данные по производствам, чтобы помочь главам регулировать ситуацию с недостатком средств защиты от инфекции. Будем в ручном режиме объединять моногорода для оперативной помощи, каждый из них сейчас настроен на взаимную поддержку», — пояснила Макиева в беседе с ТАСС.

Отмечается, что в ходе прошедших онлайн-совещаний между моногородами, многие участники предложили свою помощь в борьбе с последствиями COVID-2019. Так, например, завод по производству бактерицидных светильников в мордовском Тургеневе предложил свои услуги по оптовым продажам для других монопрофильных городов. О готовности передачи в другие регионы лекала для производства защитных костюмов уже заявили в Димитровграде Ульяновской области.

В Тамбовской области свое желание помочь высказали представители Котовского завода нетканых материалов, поставляющего ткань (спанбонд) для медицинских масок. Кроме того, местное предприятие по производству кинетических игрушек «МКИ» запустило производство антисептика для будущих поставок по месту требования. Предприятие в поселке Песочное Ярославской области , где ранее шили домашнюю одежду, сейчас выпускает 80 тыс. масок в день и готово поставлять их в другие регионы. Желание закупить их уже выразили моногорода, где во время режима самоизоляции продолжают работать стратегические предприятия.

Помощь моногородам также готовы оказать Невинномысск Ставропольского края, Выкса Нижегородской области и Тутаев Ярославской области.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно перенаправлять врачей, аппараты ИВЛ и запасы средств индивидуальной защиты между регионами страны — в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, где эти средства защиты сейчас наиболее востребованы. Российский лидер добавил, что при необходимости для борьбы с распространением коронавируса будут привлечены силы и средства Министерства обороны.