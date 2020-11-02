Мондезир размышляет о том, почему хамство стало в современном российском обществе нормой.

На какой вы стороне?

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21 век на дворе друзья! Мы уже давно как живём в цивилизованном мире, но нет..

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К моему великому сожалению сейчас повсюду и везде мы можем столкнуться с таким явлением как «хамство», «грубое общение», «оскорбление» и можно продолжать этот список до бесконечности. И ведь встретиться с этим можно абсолютно везде — в транспорте, в сфере торговли и обслуживания, в организациях и по соседству. И что самое интересное, это всего лишь малая часть, с чем мы сталкиваемся повседневно, я уже молчу про физическое воздействие, угрозы и тд.

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Что же заставляет людей вести себя подобным образом?

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Я думаю от невеликого ума. Такое поведение говорит лишь о низкой культуре человека, его необразованности и об отсутствии должного воспитания.

Маска, за которой человек скрывает свои комплексы и недостатки, неуверенность в себе, слабость, невежество, низкую самооценку и свою глупость.

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Но проблема в том, что сейчас подобное поведение уже стало нормой в нашем обществе. А почему?

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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!

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Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а за ним следует уже преступность! Вы только вдумайтесь! Чeлoвeк c чувcтвoм бeзнaкaзaннocти и увepeннocтью в тoм, чтo oн cумeeт избeжaть пpaвocудия coвepшaeт пpecтуплeния oднo зa дpугим. Я совершил противоправное деяние, а мне за это ничего. Я оскорбил человека, а мне все сошло с рук, круто же?! Можно теперь делать всё что угодно, все равно мне за это ничего не будет.

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Друзья, пока вы будете стоять в стороне, быть «хорошенькими», бояться и бездействовать, живя по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю» и « меня это не касается» ничего не изменится.

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Я лично убеждён в том, что каждый должен отвечать за свои поступки и отвечать за это перед законом. Я далеко не идеальный человек и могу кому-то не нравиться, я это понимаю, но я точно не из тех, кто будет в трубочку молчать и хавать тот беспредел, который происходит сейчас в нашем обществе.

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Уверен в том, что если каждый из нас начнёт отстаивать свои права и давать отпор обидчикам, это научит людей следить за своим языком и своими действиями!