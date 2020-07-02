Экс-участник Мондезир Свет-Амур поведал о конфликте с Юлией Ефременковой.

Последнее время для нас было непростым, Мы собирались лететь в Краснодар на день рождения подруги Юли. Я начал собирать чемодан, и в какой-то момент Юля говорит мне, что если я хочу, то могу оставаться дома. Я подумал, пусть Юля летит одна, и начал доставать обратно свои вещи из сумки. В тот момент она выходит из душа и говорит: «Что ты исполняешь?» Слово за слово, и начался конфликт. Я терпел долго, пока Юля не перегнула палку! В этот момент мне ничего не оставалось делать, и я ей сказал: «Сейчас пойдём охладимся». Я решил окатить её холодной водой, тем самым успокоить её. Но после этого стало ещё хуже. Я решил оставить её в покое и спустился во двор переждать этот неприятный момент. Забрал её телефон, чтобы она не позвонила маме, Алевтине Анатольевне, потому что она начнёт волноваться и нервничать. Юля моя женщина. Я никогда не оставлю тех, кого я люблю. Как будет дальше, покажет только время.