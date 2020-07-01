Бывшая участница, а затем и ведущая скандальной телестройки Юлия Ефременкова зимой покинула проект ради своего возлюбленного Мондезира Свет-Амура, которого руководство «Дом-2» выгнало за учиненный им разбой.



После ухода с телестройки Мондезир делал Юле предложение, ребята планировали сыграть свадьбу летом, но, видимо, до женитьбы у них не дойдет. Так, Ефременкова призналась, что она поставила точку в отношениях с парнем.



Все дело в том, что недавно ребята разругались – девушка даже съехала с квартиры возлюбленного к маме. Личные вещи Юли оставались в помещении, парень обещал их позже спустить. Но, когда Ефременкова захотела забрать их, Мондезир нарушил свое обещание и оставил их у себя. Девушка признается, что именно это и стало точкой невозврата для нее, ведь вещи и косметику можно и купить, а забыть такой поступок невозможно.