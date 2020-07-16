Еще совсем недавно Ефременкова и Мондезир прекратили свои отношения. Девушка записала видеоролик, в котором рассказала, что не видит будущего с мужчиной, который после ссоры забирает у нее телефон и запирает в квартире. Сам Свет-Амур неоднократно говорил, что его чувства еще не угасли, и что он намерен вернуть любимую. Судя по всему, молодому человеку удалось добиться своего.



На днях прямо среди ночи Мондезир выяснил, что его возлюбленная отдыхает в одном из ресторанов, и решил устроить Ефременковой сюрприз. В итоге Свет-Амур заявился в ресторан с корзиной клубники в шоколаде. Этот поступок мужчины привел Юлию в восторг, и она решила дать ему еще один шанс на восстановление отношений.



Уже утром Ефременкова подтвердила, что их союз в очередной раз возрожден, а также клятвенно заверила поклонников, что вся эта ситуация в ресторане не является постановочной. Вдобавок девушка от души поблагодарила всех, кто не терял веру в их пару и всячески поддерживал в это нелегкое для них обоих время.