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«Монако» продлил контракт с Головиным

22:22 14/03/2020

Французский клуб «Монако» официально объявил о продлении контракта с полузащитником сборной России Александром Головиным. Новый контракт игрока рассчитан до лета 2024 года и подразумевает улучшение финансовых условий. По новому контракту Головин будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Полузащитник сборной России перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года сразу после чемпионата мира в России. Сумма перехода составила 30 млн евро. Это самый дорогой переход российского игрока в европейский клуб в истории.

Вчера соревнования в чемпионате Франции по футболу были приостановлены из-за коронавируса. Исход турнира может быть решен согласно сегодняшнему положению в турнирной таблице. Монако на данный момент занимает девятое место в таблице.



