Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии», — сказала собеседница агентства.

В епархии уточнили, что послушницам и монахиням монастыря необходимо «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь». Помимо этого, священникам, которые сослужат схимонаху, надлежит отправиться в мужские монастыри.

Как отметили в пресс-службе, епархией неоднократно обращалось внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря.

«Сегодня нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния», — подчеркнули в епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.