Монах с выявленным коронавирусом из Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы под Тирасполем сбежал в Молдавию, сообщил в понедельник оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

«Один монах, у которого диагностирован COVID-19, нарушив карантинные требования, покинул монастырь и незаконно пересек границу в молдавском направлении», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, о побеге монаха сообщили в Кишинев.

Ранее в монастыре была зафиксирована вспышка коронавируса, было выявлено 17 случаев заражения. Один священнослужитель монастыря в результате инфекции скончался после в Слободзейском инфекционном госпитале.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.