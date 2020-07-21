На видео зафиксировали момент задержания москвичей, которые устроили танцы на АД, чем сильно затруднили движение для других автомобилистов. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Экипажи ДПС смогли догнать белый Rolls-Royce хулиганов уже на Бутырской улице в Москве. Отмечается, что магистраль пришлось ненадолго перекрыть, чтобы автомобиль смог развернуться.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвичей, которые 20 июля вышли из машин и начали танцевать лезгинку на АД, перекрыв две полосы движения. На танцоров составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
На попавших в сеть кадрах видно, как мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях выделывают различные па прямо посреди дороги, чем сильно мешают владельцам других транспортных средств.
🥳 💃 🕺 Праздник, но далеко не для всех.
🚗 🚙 🚗 Ребята, явно собиравшиеся что-то отмечать, остановили машины на МКАД и устроили дискотеку. Другие водители танцы не оценили. Из-за спонтанного праздника движение на кольцевой было затруднено.
16+ pic.twitter.com/EhBGqaPNzq
— Москва 24 (@infomoscow24) July 20, 2020