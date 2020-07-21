На видео зафиксировали момент задержания москвичей, которые устроили танцы на АД, чем сильно затруднили движение для других автомобилистов. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Экипажи ДПС смогли догнать белый Rolls-Royce хулиганов уже на Бутырской улице в Москве. Отмечается, что магистраль пришлось ненадолго перекрыть, чтобы автомобиль смог развернуться.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвичей, которые 20 июля вышли из машин и начали танцевать лезгинку на АД, перекрыв две полосы движения. На танцоров составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях выделывают различные па прямо посреди дороги, чем сильно мешают владельцам других транспортных средств.