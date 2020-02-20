В Ярославской области потерпел крушение вертолет. Кадры катастрофы опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла в районе населенного пункта Веслево. Вертолет упал после того, как задел линию электропередачи.

За штурвалом машины находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. После ЧП Шелестов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Других людей в салоне не было. По данным телеканала, вертолет — его собственность.

Шелестов живет в Костромской области. Он владеет отелем и сетью оружейных магазинов. Известно, что мужчина давно увлекается пилотированием и публиковал в Instagram видео с полетами.