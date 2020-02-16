Обрушение вышки сотовой связи, произошедшее на северо-востоке Москвы, попало на видео. В результате происшествия погибли двое рабочих.

На опубликованных кадрах видно, что проезжающий мимо автомобиль Mercedes задевает страховочный трос, и конструкция падает.

По данным РЕН ТВ, автомобиль принадлежит Николаю Сурикову.

Последствия обрушения и саму машину, которая остановилась неподалеку, можно рассмотреть на другом видео.

Ранее сообщалось, что двое рабочих сорвались с мачты связи и погибли в результате падения на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Малыгина. Рабочие проводили ремонтные работы на вышке сотовой связи.