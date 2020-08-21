Новый состав «Дома-2» отличается своим амбициозным и строптивым характером. Парни и девушки не хотят слушать и учиться чему-либо у таких «старичков» проекта, как Валерий Блюменкранц и Илья Яббаров. Так, в эфире от 20 августа 2020 года ребята решили проигнорировать совет Марии Бондарь выяснить у Валеры и Ильи, почему им разрешено долго ухаживать за своими будущими жёнами. И почему новеньких практически сразу склоняют к заселению и построению отношений чуть ли не в первый день знакомства?



Многие зрители пришли к выводу, что «динозавры» телестройки ничем не могут научить новую волну участников, ведь им неинтересно даже наблюдать за ними в периметре. Гораздо интереснее смотреть, когда на телешоу видна искренняя симпатия, новые чувства, а не вечно уставшие замученные лица стареньких участников.



Настоящее отношение к старичкам показали новенькие на голосовании «Свадьба на миллион», да и большая часть молодых парней и девушек проекта стараются во многом подколоть и съехидничать, высказываясь о «старожилах» телешоу.



