Глава Минпросвещения России Ольга Васильева одобрила идею ограничения использования гаджетов молодыми учителями. По словам министра, инициативу предложили родители учеников.

Васильева утверждает, что из-за постоянного отвлечения на смартфон страдает учебный процесс.

Я считаю, что это проблема, если это молодые учителя народ подсаживают на это дело, — цитирует её «Интерфакс».

Сообщается, что российские школьники в 14 лет проводят за экраном смартфонов в четыре раз больше времени, чем их сверстники в США. Меры по ограничению использования гаджетов уже приняли во Франции, Германии и Сингапуре.

Мое мнение — что во время учебного процесса использовать его не стоит. Это, во-первых, не нужно, потому что это отвлекает, а во-вторых, это не нужно, потому что это вредит вашему здоровью, — добавила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смартфоны запретили почти в четверти российских школ. В Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии мобильные телефоны в классах запрещены уже во всех школах.

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