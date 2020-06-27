Министерство спорта РФ предложило внести поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые предусматривают выплату компенсаций при переходе российских спортсменов, не достигших 23-летнего возраста, в иностранные клубы организациям, осуществившим их подготовку, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный документ будет обязывать молодых спортсменов компенсировать расходы российской организации, затраченные на его подготовку. Данное изменение будет затрагивать международные профессиональные соревнования, проводимые профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы.

«В настоящее время в отдельных видах спорта, например, хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансферных» выплат, поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом», — говорится в пояснительной записке.

В марте президент ФХР, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк и глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев внесли в Госдуму пакет законопроектов, регламентирующий трансферы спортсменов, который также подразумевает выплаты российской стороне.

К слову, говоря о талантливых мальчишках, Дегтярев в первую очередь намекал на хоккеистов, мастерство которых востребовано за границей. В остальных игровых видах спорта спрос на российских восходящих звезд, если говорить без преувеличения, невелик.