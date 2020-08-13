Нарушение гормонального баланса приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности во всем мире. Многие исследования направлены на профилактику этих болезней и раннее определение факторов сердечно-сосудистого риска.

Среди прочих, на увеличение сердечно-сосудистого риска у женщин может влиять наличие синдрома поликистозных яичников. Такие данные получены в исследовании, опубликованном недавно в журнале Европейского общества кардиологов European Journal of Preventive Cardiology.

По разным оценкам, 6-20% женщин репродуктивного возраста страдают синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Особенностью этого заболевания служит формирование множественных кист в яичниках, что приводит к нарушению гормонального баланса и клинически проявляется в виде нерегулярных менструаций, избыточного роста волос на теле, а также в виде нарушения фертильности.

Женщины с СПКЯ чаще страдают избыточным весом или ожирением, сахарным диабетом и имеют высокое артериальное давление — все это факторы риска инфаркта миокарда и инсульта.

В указанном исследовании ученые оценивали сердечно-сосудистый риск у пациентов к СПКЯ и его сохранение на протяжении жизни. Было высказано предположение о том, что риск сердечно-сосудистых осложнений у людей с СПКЯ может быть выше в репродуктивном возрасте, но снижаться до популяционного при наступлении менопаузы.

В исследование были включены 60 574 женщины, которые с 1994 по 2015 годы получали лечение, помогающее им забеременеть, например, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Из них 6 149 (10,2%) страдали СПКЯ. Исследователи использовали медицинские записи, чтобы оценить сердечно-сосудистый анамнез в течение девяти лет. За этот период у 2925 женщин (4,8%) развились сердечно-сосудистые заболевания.

В целом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с СПКЯ был на 19% выше, чем у женщин без заболеваний яичников.

При разделении на возрастные группы женщины с СПКЯ в возрасте 50 лет и старше не имели более высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с их сверстницами без СПКЯ.

Однако женщины от 30 до 40 лет с СПКЯ подвергались большему риску сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с участницами из контрольной группы.

Руководитель исследования, доктор Клэр Уильямс из Кембриджского университета (Великобритания) сказала: «Здоровье сердца, по-видимому, представляет собой особую проблему для молодых женщин с СПКЯ. Это может быть связано с тем, что они более склонны к избыточному весу, повышению артериального давления и сахарному диабету по сравнению с их сверстницами».

Как оказалось, эти различия уменьшаются с возрастом. По мере того как женщины без СПКЯ становятся старше, они все чаще набирают лишний вес, у них также отмечается повышение артериального давления и склонность к нарушению обмена глюкозы. В отрицательном смысле они догоняют своих сверстников с СПКЯ.

«Синдром поликистозных яичников — это не приговор. Существует много способов сохранить здоровье сердца, — считает доктор Уильямс. — Требуются небольшие изменения, например, есть больше фруктов и овощей и увеличить физическую нагрузку».

Ограничением исследования служило то, что в него были включены только жительницы Дании. Поэтому интерпретировать данные на более широкую популяцию нужно с большой осторожностью.

doi.org/10.1177/2047487320939674

