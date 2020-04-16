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Молодой иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира по шахматам

13:12 16/04/2020

Иранец Алиреза Фируджа победил действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в решающем матче онлайн-турнира Banter Blitz Cup, передает «Интерфакс».

Как отмечается, 16-летний спортсмен сумел взять верх над прославленным норвежцем со счетом 8,5:7,5 очка. Призовой фонд турнира составил $50 тысяч. $14 тысяч получил победитель, отальные деньги поступили на счет Карлсена.

Добавим, что партии этого турнира состояли из 16 трехминутных блиц-игр. Победа присуждалась участнику, который первый набирал 8,5 очка. В случае ничьей назначались еще две игры, если победитель не определен вновь – еще одна. Если и в этом случае победителя выявить не удавалось, шахматисты играли серию минутных партий, пока она не завершалась в чью-то пользу. При этом фиксированного расписания турнира не было – матчи назначались на удобное для игроков время.

В рейтинге ФИДЕ в классических шахматах норвежский гроссмейстер продолжает уверенно лидировать, при этом Фируджа идет только на 21-й строчке. Тем не менее в категории юниоров иранец занимает первое место.

Напомним, в конце марта турнир претендентов в Екатеринбурге, борющихся за право сыграть в матче за мировую шахматную корону, был приостановлен из-за коронавируса. Результаты семи сыгранных раундов остались в силе, турнир возобновится в том же составе, начиная с партий восьмого тура. После семи туров лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и российский шахматист Ян Непомнящий – оба набрали по 4,5 очка.



