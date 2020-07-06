За какую страну будет выступать спортсмен, пока не известно

Один из самых перспективных прыгунов с шестом Матвей Волков намеренвыступать за другую страну. Какое именно государство выбрал 16-летний спортсмен,пока неизвестно.

О печальном событии для российского спорта сообщил отец легкоатлета КонстантинВолков. К слову, Волков-старший тоже является известным чемпионом. На Играх в 1980г. он взял серебро по прыжкам с шестом.

Как рассказал отец юного спортсмена, он желает оградить своего ребенка от ущемленияи придирок, которым тот может подвергнуться из-за «дурацких» действийроссийских госслужащих.

View this post on Instagram Буквально пару месяцев назад,после ошеломительной серии мировых в исполнении @mondo_duplantis ,я только и слышал насколько летний сезон 2020(олимпийский год между прочим) обещает быть жарким. Камон!С кем бы Мондик зарубался? Но произошедший форс-мажор говорит об обратном. В летнем сезоне мой основной старт будет в Чебоксарах,а именно Чемпионат России.Хоть и норматив на Олимпийские игры выполненный в летнем сезоне не признают,мне всё равно.Я слишком много сказал и я не могу не сдержать своего обещания.Пацан сказал,пацан сделает. А вот на олимпиаде 21 года Мэтью реально сделает невозможное. Короче,август 20 года-580. Всех жду в Чебоксарах,а кто не приедет,тот многое потеряет. Чмоки 😘 #мондояиду #дайтемнетригода #mattvolkov #volkovteamirkutsk . Couple of month ago after a shocking line of world records by @mondo_duplantis only thing that I’ve heard was that 2020 Olympic summer season will be searing. Come on! Whose challenge would Mondo accept? But occurred force majeure says the opposite. In summer season my main start will be in Cheboksary, and if to be accurate — it will be the Championship of Russia. Although the standard for the Olympic games performed in the summer season is not recognised — I don’t care! I said too much and I can't help but to keep my promise. The man said it, the man will do it! But at the 2021 Olympics, Matthew will actually do the impossible things. More shortly: August 2020 — I will jump 580. Waiting for everyone to come to Cheboksary, and those who won’t come will loose a lot. #mondoimapproching Love ya all 😘 A post shared by Matthew Volkov (@matt_volkov) on Apr 13, 2020 at 8:59am PDT

По его словам, сейчас эксперты из профильного международного ведомства рассматриваютвопрос о предоставлении Матвею Волкову поблажки. По правилам, спортсмену втаком случае в течение трех лет запрещено принимать участие в соревнованиях. Но Волкову могут разрешить выступать за другую страну, миновав это ограничение, сообщает издание «Спортэкспресс». Основанием для этого могут стать «особые обстоятельства», однако какие именно, отец уточнять не стал.

Напомним, Матвей Волков зимой текущего года установил неофициальный мировой рекордпо прыжкам с шестом в категории до 16 лет – он взял высоту 5,5 метра на крытомстадионе.