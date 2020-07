View this post on Instagram

Буквально пару месяцев назад,после ошеломительной серии мировых в исполнении @mondo_duplantis ,я только и слышал насколько летний сезон 2020(олимпийский год между прочим) обещает быть жарким. Камон!С кем бы Мондик зарубался? Но произошедший форс-мажор говорит об обратном. В летнем сезоне мой основной старт будет в Чебоксарах,а именно Чемпионат России.Хоть и норматив на Олимпийские игры выполненный в летнем сезоне не признают,мне всё равно.Я слишком много сказал и я не могу не сдержать своего обещания.Пацан сказал,пацан сделает. А вот на олимпиаде 21 года Мэтью реально сделает невозможное. Короче,август 20 года-580. Всех жду в Чебоксарах,а кто не приедет,тот многое потеряет. Чмоки 😘 #мондояиду #дайтемнетригода #mattvolkov #volkovteamirkutsk . Couple of month ago after a shocking line of world records by @mondo_duplantis only thing that I’ve heard was that 2020 Olympic summer season will be searing. Come on! Whose challenge would Mondo accept? But occurred force majeure says the opposite. In summer season my main start will be in Cheboksary, and if to be accurate — it will be the Championship of Russia. Although the standard for the Olympic games performed in the summer season is not recognised — I don’t care! I said too much and I can't help but to keep my promise. The man said it, the man will do it! But at the 2021 Olympics, Matthew will actually do the impossible things. More shortly: August 2020 — I will jump 580. Waiting for everyone to come to Cheboksary, and those who won’t come will loose a lot. #mondoimapproching Love ya all 😘