Считавший коронавирус «мистификацией», тридцатилетний американец умер после участия в «COVID-вечеринке», сообщил медицинский чиновник из Техаса.

«Незадолго до того, как пациент умер, он посмотрел на медсестру и сказал: «Я думаю, что сделал ошибку, я думал, что это обман, но это не так», – рассказывает главврач методистской больницы в Сан-Антонио доктор Джейн Эпплби.

«Я не хочу быть паникером, – говорит доктор Эпплби, – мы просто пытаемся поделиться некоторыми реальными примерами, чтобы помочь нашему сообществу понять, что этот вирус очень серьезен и может легко распространяться».

«COVID-вечеринка» – это мероприятие, устраиваемое кем-то с диагнозом коронавирус, чтобы выяснить, является ли вирус реальным, и узнать, заражается ли кто-нибудь, пояснила доктор Эпплби.

«У кого-то диагностируют заболевание, и у него же устраивают вечеринку, чтобы пригласить друзей и посмотреть, смогут ли они победить болезнь», — рассказывает врач. По ее словам, некоторые молодые пациенты просто не понимают, насколько они больны: «Сначала люди приходят и выглядят не так уж плохо. Они не выглядят по-настоящему больными, но когда вы проверяете их уровень кислорода и проверяете их лабораторные анализы, все в действительности гораздо хуже, чем кажется на поверхности».

Судя по сообщениям СМИ, дикий феномен «коронавирусных вечеринок» знаком не только Техасу. Так, некоторое время назад сообщалось об устроенной в Алабаме группой студентов «COVID-вечеринке» со своеобразной лотереей: молодые люди делали ставки на то, кто быстрее заразится коронавирусом. Как поясняа члена городского совета города Таскалуса, Сони Маккинстри, «они складывают деньги в банку и пытаются заразиться коронавирусом. Тот, кто первым сделает это, получает всю банку… Они делают это намеренно».

«Он действительно не верил, – рассказывает о смерти молодого пациента в Сан-Антонио доктор Эпплби. – Он считал эту болезнь обманом. Думал, что молод и непобедим – и не пострадает от этой болезни».

Рассказать о смерти молодого участника подобного странного сборища доктора Джейн Эпплби побудил «вызывающий» рост инфекций. По ее словам, 22% тестов выявили случаи заражения коронавирусом, по сравнению с 5% несколько недель назад.

«Пожалуйста, надевайте маску, оставайтесь дома, если можете, избегайте скоплений людей и мойте руки», – призывает врач.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и судья округа Харрис Лина Идальго заявили, что для того, чтобы четвертый по величине город Америки мог справиться с всплеском коронавирусной инфекции, необходимо введение порядка, предусматривающего нахождение дома.

В последние дни Техас продолжал побивать рекорды по подтвержденным случаям и смертям, связанным с COVID-19. В воскресенье представители органов здравоохранения штата сообщили о 8196 новых случаях заболевания, 80 смертельных случаях.

Решение о «локдауне», однако, остается за губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, который сопротивлялся этому шагу, говоря, что это должно быть последним средством.