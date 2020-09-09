Молодежная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Польши в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Встреча при пустых трибунах на стадионе «Виздев» в Лодзе завершилась со счетом 0:1. Ее судьбу решил единственный мяч, забитый на 61-й минуте Патриком Дзичеком.

Победа практически обеспечивала россиянам первое место в турнирной таблице.

После этого поражения подопечные Михаила Галактионова остались на первой строчке в пятой группе с 17 очками после 8 матчей, но позволили вплотную приблизиться с себе полякам, у которых 16 баллов и игра в запасе. Далее идут сербы (8 очков), болгары (8), эстонцы (4) и латвийцы (4).

Заключительные матчи отборочного турнира россияне проведут с аутсайдерами группы — сборными Эстонии (9 октября) и Латвии (13 октября).

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.