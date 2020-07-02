В Петербурге несколько молодых людей надругались над флагом России, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что все произошло на улице Козлова в Кировском районе.

Граждане, которым на вид было 20-25 лет, сняли флаг России с дома, разорвали его на три части. Также на флаге были обнаружены следы обуви. Кроме того, злоумышленники пытались поджечь флаг. Флаг обнаружил местный житель, который и обратился в полицию.

Был испорчен триколор размером 1000 на 500 мм. Полиция ищет трех парней и двух девушек, которые сделали это.