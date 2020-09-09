На шоу «Бородина против Бузовой» в последнее время стало актуально обсуждать проблемы не островитян, а спасателей любви. В выпуске от 8 сентября 2020 года выяснилось, что молодёжь реалити считает участников Александра Задойнова и его супругу Ксению главными сплетниками и провокаторами телестройки.



Многие зрители осуждают пару за агрессию и необоснованную злобу по отношению к другим. Недавно они немного повздорили с Дмитрием Чайковым и его беременной невестой Ириной Пингвиновой, за что им пришлось прилюдно извиниться по причине своих сплетен. Зрители не поняли, почему Задойновы решили выместить столько агрессии на беременную девушку, которой в другой дом при переезде не помогали даже перетаскивать вещи. К тому же, Задойновы находятся в предвкушении венчания, поэтому о злобе даже речи идти не должно.



Проиграли в словесной перепалке Задойновы и Алексею Безусу с Миленой Безбородовой. Это неудивительно, ведь и Лёша, и Милена значительно превосходят Александра и Ксюшу в словесных спорах.