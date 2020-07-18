Активисты молодежных организаций самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во время акции памяти по погибшим во время артобстрела в Луганске в июле 2014 года призвали остановить войну в Донбассе, передает корреспондент Mpravda.com.

Восемнадцатого июля 2014 года в результате обстрела со стороны ВС Украины восточных кварталов Луганска на перекрестке квартала Солнечный погибли восемь мирных жителей, еще два человека скончались позже от полученных травм.

«Сегодня шестая годовщина гибели людей на данном перекрестке. Люди погибли в результате войны, войны, объявленной Украинским правительством народу Донбасса. Людей Донбасса убивали и продолжают убивать только за то, что не поддержали фашистский переворот на Украине… Сегодня молодежь и все неравнодушные жители Луганской республики собрались на этом перекрестке почтить память погибших», — сказала журналистам представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева.

В акции, прошедшей в Луганске на месте артобстрела, приняли участие молодежные активисты проекта «Мы помним» Общественного движения «Мир Луганщине» вместе с активистами проекта «Дружина», депутаты Народного Совета ЛНР, очевидцы артобстрелов 2014 года, родственники погибших, а также неравнодушные жители Луганска. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятной мемориальной таблице, составили из горящих лампад призыв «Остановите войну!» и выпустили в небо белые воздушные шары.

«Мы молодежь, и задача молодежи помнить те события, потому что если правду сможет переписать другая страна, то мы уже на это никак не сможем повлиять. Задача молодежи на данном этапе: помнить, сохранить и чтить. Мы зажгли лампады со словами «Остановите войну!», чтобы вся мировая общественность видела, что людям здесь не все равно», — заявил журналистам на помощник координатора проекта «Мы помним!» Михаил Голубович.

В акции приняли участие более 100 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.