За осмотр и исследование интимного места пациентки придется объясниться с правоохранителями столичному проктологу. Женщине показалось, что врач не только исполнял свои медицинские обязанности, но и получал удовольствие на работе.

Как стало известно «», 29-летняя дама, работающая дизайнером, попала к врачам из-за деликатной проблемы — терапевт заподозрила у женщины геморрой и направила к проктологу. Во время визита медик стал осматривать пациентку на кушетке с помощью введения трубки. Затем заявил, что ему ничего не видно и он попробует другой способ.

По словам женщины, после этого врач ввел ей два пальца в интимные места. И при этом, по мнению пациентки, голова медика находилась слишком близко от ее тела, кроме того, доктор якобы испытывал удовольствие.

Дизайнер вскочила с кушетки и выбежала из кабинета, а затем пожаловалась на проктолога заместителю главного врача. Тот посоветовал даме написать жалобу или вызвать полицию.

Женщина в итоге вызвала стражей порядка и написала заявление на проктолога, обвинив в развратных действиях сексуального характера.

У пострадавшей уже взяли смывы на биологическую экспертизу — она должна будет показать, действительно ли медик осматривал интимные места пациентки без перчаток.

Впрочем, дизайнер призналась блюстителям закона, что во время процедуры нервничала и если бы у врача были бы только профессиональные намерения, он должен был ей объяснить все свои действия. А не делать что-то за ее спиной.