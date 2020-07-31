Женщина долгое время чувствовала усталость и страдала от головных болей, а потом вдруг потеряла сознание и очнулась уже в реанимации после операции на мозге.

Британка Лиза Шурети рассказала изданию The Sun, как долгое время не замечала рак, принимая его симптомы за усталость от ухода за маленьким ребенком. В 2011 году у Лизы диагностировали рак кожи – у нее была меланома на ранней стадии и лечение принесло хорошие результаты. После этого она чувствовала себя хорошо, пока в 2018 году у нее не начались мигрени.

Лиза страдала от постоянной усталости, а ее головные боли усиливались, но она считала, что это из-за утомления, ведь она недавно стала мамой. Однажды ночью она встала к ребенку и хотела выпить лекарство от головной боли, но потеряла сознание. После этого она очнулась через несколько дней в реанимации и узнала, что ей провели сложную операцию по удалению опухоли в головном мозге.

Как выяснилось, рак кожи, который лечила 39-летняя Лиза 9 лет назад, дал метастазы. Но об этом никто не догадывался, включая докторов – ведь прошло много времени и меланома была обнаружена на ранней стадии. Тем не менее, ситуация стала критической – врачи считали, что Лиза проживет около полугода.

За последние два с половиной года у нее образовались 16 опухолей, она уже перенесла множество операций. Теперь ей предстоит удалить три опухоли в мозгу и пять в легких.

«Мои левая рука и нога сильно повреждены из-за рака мозга, также я перенесла операцию на тазу, что вызвало повреждение нервов. Моя жизнь превратилась в борьбу, и мне необходимы круглосуточный уход и поддержка, но я хочу бороться ради детей и мужа», — говорит Лиза.