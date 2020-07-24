Бывшая участница проекта «Дом-2» раньше всегда выставляла личную жизнь напоказ. Но после развода с Игорем она практически не показывает в соцсетях своего нового мужа. И о беременности девушка никому долго не рассказывала. Сейчас после рождения дочери, некоторые моменты своего пока ещё маленького материнского опыта Элла всё-таки раскрыла.



Так, своим подписчикам Элла рассказала, что её сильно мучают боли в груди из-за установленных имплантов. Операцию по увеличению груди девушка сделала уже несколько лет назад. После рождения дочери при кормлении грудью, Эллу стали беспокоить очень сильные боли, которые она с трудом выдерживала. Девушка поделилась переживаниями, что её грудь буквально разрывалась от ужасных ощущений.



Сейчас состояние молодой мамы гораздо лучше, чем было, но всё равно она испытывает небольшой дискомфорт. Элла надеется, что не будет кормить дочь очень долго. В планах у неё отучить малышку от груди уже через год.