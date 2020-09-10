Когда Джессика ждала ребенка, у нее диагностировали рак груди, а потом нашли меланому и опухоль мозга.

Джессика и ее муж откладывали рождение детей, чтобы устроить карьеру и купить дом. Когда 32-летняя женщина забеременела, они были счастливы, что наконец станут родителями. Все шло прекрасно, пока на 28-ой неделе Джессика не нащупала на груди уплотнение.

Она говорит, что наверное не подумала бы о раке, если бы до этого у ее мамы не диагностировали опухоль молочной железы. Женщина стала бить тревогу. Она отправилась на обследование, настояла на его проведении, хотя врачи говорили, что ничего страшного с ней не происходит. И выяснилось, что нужно начинать лечение прямо сейчас — диагноз звучал как трижды негативный рак молочной железы.

Джессика очень боялась за здоровье ребенка, но врачи были непреклонны. Ей должны были сделать кесарево, чтобы максимально сократить время между процедурами химиотерапии, но природа решила иначе — роды начались преждевременно.

Малышка Джослин родилась абсолютно здоровой. Джессика вскоре закончила курсы химии и прошла через операцию по удалению опухоли. Но на этом ничего не закончилось. Когда Джослин было около восьми месяцев, врачи заметили у Джессики на спине странное пятно. Оно оказалось меланомой. Лечение началось снова.

Вскоре после удаления меланому у Джессики начались головные боли. Сначала она думала, что это результат лечения и стресса, но на МРТ оказалась опухоль в мозжечке. Врачи провели срочную операцию и снова назначили Джессике «химию»- опухоль оказалась злокачественной.

Сейчас она проходит последний назначенный курс, после которого станет ясно, помогло ли лечение.

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