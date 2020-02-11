В Благовещенске Амурской области проведут молебен на китайском и русском языках о спасении от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Благовещенской епархии. Анонс мероприятия также написан на двух языках.

Молебен «о прекращении эпидемии коронавируса» состоится 16 февраля в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

«По благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана молебны о спасении от эпидемии коронавируса будут совершаться каждое воскресенье до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Священнослужители подчеркивают, что «молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане».

Ранее Благовещенск вошел в список российских городов, жители которых больше всего обеспокоены коронавирусом. Так, согласно материалам исследования российской социальной соцсети «Одноклассники», за последнюю неделю пользователи упомянули вирус 80 тысяч раз, в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова «коронавирус». Активнее всего коронавирус обсуждают на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Во Владивостоке инфекция стала темой 35 процентов публикаций, в Чите и Благовещенске — 33 и 28 процентов соответственно.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 42 тысяч человек. В России находятся двое из них: один в Тюмени, второй в Чите.

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